Ancelotti'nin formayı vermediği Arda Güler, bavulunu topladı gidiyor

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den istediği forma şansını almadı. Son oynanan Mallorca karşılaşmasında süre alamayan ve moralinin bozuk olduğu iddia edilen genç futbolcunun hem ayrılık ihtimali hem de talipleri her geçen gün artıyor.

3 DEV KULÜP İSTİYOR

İspanyol internet sitesi Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre yıldız futbolcuya Avrupa'nın 3 dev kulübü talip oldu. Haberde, "Arda Güler'in Real Madrid'deki sezonu iniş çıkışlarla dolu. Ancak genç Türk, tüm bu zorluklara rağmen üç büyük kulübün radarına girmeyi, değerini ve kalitesini kanıtlamayı başardı.

PEREZ GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Önümüzdeki yaz için teklifler masada ve Florentino Perez, gelecek vaat eden genç oyuncusunu bu sezon Almanya'ya gönderme konusunda ciddi düşünüyor.

MILAN ARDA'YA SICAK BAKIYOR

Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'de az şans bulması üç kulübün ilgisini çekerken; AC Milan orta sahasını güçlendirmek için Türk oyuncuya sıcak bakıyor. Ayrıca İtalyan devinin, Madrid ile iyi bir ilişkisi var.

DORTMUND DA TALİP OLDU

İtalyanların ilgisine ek olarak, Borussia Dortmund da gelecek sezon için Türk oyuncuyu isteyen ikinci kulüp oldu. Dortmund, oyuncunun gelecek sezonu daha iyi geçirmesi için kaliteli bir katkı sağlayacağını düşünüyor.

ŞAMPİYON HOCA İSTİYOR

Ancak her iki kulüp de Real Madrid ve Florentino Perez'in en çok istediği seçenek olan Bayer Leverkusen'in gölgesinde kalabilir. Alman kulübü, Xabi Alonso liderliğindeki harika kadroyu güçlendirmek için Arda'ya ihtiyaç duyuyor. Madrid de Arda'nın Xabi Alonso yönetiminde çok daha fazla gelişeceğini düşünüyor" ifadelerine yer verildi.

REAL MADRID PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 7 kez giydi. Sadece 1 kez ilk 11'de şans bulan Arda, söz konusu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Milli yıldız, İspanyol devindeki tek golünü La Liga'nın 28. haftasında oynanan ve 4-0 kazanılan Celta Vigo karşılaşmasında kaydetti.