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Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

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La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. El Clasico nefesleri kesti.

La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

El Clasico nefesleri kesti. La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Santiago Barnabeu'da Barcelona'yı konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. 6. dakikada Raphinha'nın pasında Andreas Christensen fileleri havalandırarak Barça'yı 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada Real Madrid, Junior Vinicius'un penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 69. dakikada Fermin Lopez yeniden Barcelona'yı öne geçiren golü attı. (1-2). Madrid bu gole karşılık vermekte gecikmedi ve 73. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle yeniden eşitliği yakaladı. 90+1. dakikada sahneye Jude Bellingham çıktı ve Real Madrid'i 3-2 öne geçirdi. Bu gol aynı zaman da maçın da skoru oldu.

Öte yandan maç kadrosunda yer alan milli oyuncu Arda Güler forma şansı bulamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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