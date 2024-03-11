Üye Girişi
Haberler

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İspanyol basını, Real Madrid'in sahasında Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ettiği maçta takımının dördüncü golünü kaydeden Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de yıldız futbolcu için "O büyük bir yetenek. Golü çok iyiydi. Burada çok fazla geleceği var. Bundan çok eminiz" dedi.

LaLiga'da lider Real Madrid, 28. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Celta Vigo'yu farklı mağlup etti. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 4-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin ekibi, puanını 69 yapıp en yakın rakibi Girona'yla 7 puanlık farkı korudu.

ARDA GÜLER İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Real Madrid'de Arda Güler, maçın 89. dakikasında oyuna dahil olurken milli futbolcu 90+4'te ağları havalandırdı.Takımının dördüncü golünü atan Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Maçta Real Madrid adına diğer goller Vinicius Jr., Vincent Guaita (kendi kalesine) ve Carlos Domiguez'den (kendi kalesine) geldi.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Real Madrid'in galibiyetiyle birlikte Arda Güler'in performansına da yer verdi. AS'ın bugünkü kapağında "Arda Güler partiyi renklendirdi" ifadeleri yer alırken internet sitesinde yer alan haberde ise "Arda Güler partiyi bitirdi" denildi.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı

"DAKİKALARI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR"

Marca'da yer alan haberde, "Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyor. Arda Güler, bugüna kadar 6 maçta 83 dakika forma giyerek Real Madrid taraftarlarına futbolunda özel bir şeyler olduğunu göstermeyi başardı" ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, "Şimdi bunun devam edip etmeyeceğini zaman gösterecek ama net olan şey, adım attığı her yerde kalitenin ona eşlik ettiği ve küçük vuruşlarla Santiago Bernabeu'yu kendisine aşık edebildiği." denildi.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı

"HEPİMİZ ONUN ADINA ÇOK MUTLUYUZ"

Real Madrid'de Lucas Vazquez maçın ardından yaptığı açıklamada Arda Güler'in kaydettiği golden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Vazquez açıklamasında, "Onun adına çok mutluyuz. Bunun için savaştı ve peşinden gitti. Pek çok şeyin ilki olmasını umduğumuz için çok mutluyuz. Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçirdi ama pes etmedi ve çalıştı." dedi.

Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı

ANCELOTTI'DEN ÖVGÜ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncusundan övgüyle bahsetti. Arda Güler'le ilgili Carlo Ancelotti, "Çok az süre aldı. Bir şeyler yapabileceğinden eminim. O büyük bir yetenek. Golü çok iyiydi. Burada çok fazla geleceği var. Bundan çok eminiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Arda Güler Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Ahmet Hızlı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Hızlı kaç yaşında, nereli? Fahri Tuna kimdir? Zafer Partisi Ankara- Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Fahri Tuna kaç yaşında, nereli? Abdurrezzak İlbeyi kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbeyi kaç yaşında, nereli? Ayşegül Sevinmiş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Ayşegül Sevinmiş kaç yaşında, nereli? Faruk İlerisoy kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy kaç yaşında, nereli? Ali Yeditepe kimdir? Memleket Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Ali Yeditepe kaç yaşında, nereli? Gamze Kılınç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Gamze Kılınç kaç yaşında, nereli? Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Şerafettin Coşar kimdir? Zafer Partisi Ankara- Pursaklar Belediye Başkan adayı Şerafettin Coşar kaç yaşında, nereli? Tanju Karakuş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Tanju Karakuş kaç yaşında, nereli? Muhammet Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Muhammet Doğan kaç yaşında, nereli? Mustafa İpek kimdir? Zafer Partisi Ankara-Nallıhan Belediye başkan adayı Mustafa İpek kaç yaşında, nereli? İbrahim Biçer kimdir? Memleket Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İbrahim Biçer kaç yaşında, nereli? Kezban Yavuz kimdir? Zafer Partisi Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Kezban Yavuz kaç yaşında, nereli? Mustafa Çakır kimdir? Zafer Partisi Ankara- Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Mustafa Çakır kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (4)

haksız mıyım:

bu çocuğu seviyorum. net...

14
2
yanıtYanıtla
Bükücü:

Oynatsalar çok şey olacak ama Ancelotti oynatmıyor işte

10
3
yanıtYanıtla
VATANSEVER:

BOŞ KALEYE YUVARLADI BİZİMKİLER HEMEN YERE GÖĞE SIĞDIRAMAZ ŞİMDİ BU BALONU :)

1
10
yanıtYanıtla
Murat Vatansever:

O yüzden o adam dünyanın izlediği sahalarda top koşturuyor. Sende burdan yorum yapiyorusn işte...

yanıt2
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title