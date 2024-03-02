Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia - Real Madrid maçı nereden izlenir?

2 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Valencia - Real Madrid maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Valencia - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Valencia - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Valencia- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Valencia- Real Madrid maçı ne zaman?

VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Valencia ile Real Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden numaralı kanallar aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır. Aynı şekilde S Sport kanalı da Türksat uydusu, Kablo TV (240 numara), Tivibu (73 numara), Turkcell TV+ (77 numara), Vodafone TV (11 numara) üzerinden ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Valencia-Real Madrid maçı, 02 Mart Cumartesi günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 23:00'te başlayacaktır. Maç, Valencia'nın ev sahipliğindeki Mestalla Stadyumu'nda gerçekleşecektir.