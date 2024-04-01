Arda Güler Bayern Münih'e mi gidiyor? TRANSFERDE SON DURUM! Real Madrid'den ayrılabilir

Arda Güler Bayern Münih'e mi gidiyor? Taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan Arda Güler hakkında Bayern Münih'e transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

ARDA GÜLER BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDİYOR?

İspanyol basınındaki haberlere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda için harekete geçti. Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.

Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE KAÇ GOL ATTI?

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.