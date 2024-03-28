Milli maçta yaptıklarını görünce dayanamadı! Ancelotti'den Arda Güler'e telefon

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, hazırlık karşılaşmasında 6-1 mağlup olduğumuz Avusturya maçında performansını beğendiği Arda Güler'i aradı ve kutladı.

ANCELOTTI MAÇ SONUNDA ARDA'YI ARADI

İspanyol basınından Defansa Central'de yer alan habere göre, Ancelotti'nin, Arda Güler'i yakından takip ettiği ve maçın ardından 19 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği belirtildi. Ancelotti'nin Arda Güler'i performansından dolayı överek genç yıldızın motivasyonunu yükselttiği kaydedildi.

DAHA FAZLA SÜRE ALABİLECEK

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'in son maçlardaki yükselen formunun farkında olduğu ve genç yıldızı sezonun kalan diliminde daha fazla kullanabileceği kaydedildi.