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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin vergi kaçırma suçundan dolayı 4 yıl hapsi isteniyor

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Madrid İl Mahkemesi Savcılığı tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya. Savcılık, 2014 ve 2015 yıllarında Ancelotti'nin Real Madrid'i yönetirken 1 milyon 62 bin 79 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep etti. Ancelotti'nin imaj haklarını devrettiği kuruluşlar aracılığıyla elde ettiği gelirleri göstermediği ileri sürüldü. Ancelotti'nin vergi kaçırma suçlamalarıyla ilgili iki ayrı suçtan yargılanma riski bulunuyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya kalmasıyla ilgili olarak Madrid İl Mahkemesi Savcılığı'ndan hapis cezası istendi. Savcılığın, Ancelotti'nin 2014 ve 2015 yıllarında Real Madrid'i yönetirken Maliye'den 1 milyon 62 bin 79 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ettiği belirtildi.

Ancelotti'nin vergi kaçırma suçlamalarıyla ilgili iki ayrı suçtan yargılanma riski bulunduğu ancak Maliye ile anlaşması durumunda yargı yoluna başvurmadan sorunun çözülebileceği ifade edildi. İspanya'da ikamet ettiği süre boyunca, İtalyan teknik adamın imaj haklarını devrettiği kuruluşlar aracılığıyla elde ettiği gelirleri göstermediği ileri sürüldü.

Son dönemlerde futbol dünyasında vergi kaçırma suçlamalarının sıkça gündeme geldiği bilinirken, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Radamel Falcao, Marcelo, Fabio Coentrao, Angel Di Maria, Luka Modric ve Arda Turan gibi birçok ünlü futbolcunun Maliye ile anlaşarak hapis cezasından kurtulduğu hatırlatıldı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Real Madrid İspanya Hukuk 3.Sayfa Spor Haberler

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