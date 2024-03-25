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Gençlerbirliğinden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı

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Eski Chelsea yıldızı 45 yaşındaki Geremi, yaptırdığı DNA testinden sonra büyüttüğü iki çocuğun eşinin eski kocasından olduğunu ortaya çıkınca eşine boşanma davası açtı.

DNA TESTİ YAPTIRINCA GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

45 yaşındaki orta saha oyuncusu Geremi, çiftin ikizlerinin, eşi Laure'un eski kocası ile yaşadığı kaçamak sonrasında doğduğunu söyledi.

GENÇLERBİRLİĞİNDEN REAL MADRİD'E TRANSFER OLDU

Kamerunlu yıldız Geremi, 2003 ile 2007 yılları arasında Chelsea'de 109 maça çıktı ve dört gol attı. Geremi, Gençlerbirliği'inden transfer olduğu Real Madrid'de1999-2003 yılları arasında forma giydi. İki kez La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Geremi daha önce Newcastle'da da forma giymişti.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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