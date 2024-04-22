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Arda Güler, takım arkadaşlarıyla mangal yaptı, halay çekti

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Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla birlikte mangal yakıp, keyif yaptı. Arda'nın ailesi ve dostlarıyla bir araya geldiği organizasyonda çiğ köfte ikram etti ve masa tenisi oynadı. Havuz başında çalınan türkü ile birlikte halay çektikleri anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, takım arkadaşlarıyla birlikte mangal yakıp, keyif yaptı.

Milli futbolcu Arda Güler, dün gece kazanılan El Clasico zaferinin ardından evinde yakınları ile bir araya geldi. Real Madrid'den takım arkadaşları Brahim Diaz ve Valverde'nin de katıldığı organizasyonda Arda'nın ailesi ve dostları da yer aldı.

Genç oyuncu mangal yakarak, takım arkadaşlarına çiğ köfte ikram etti.

Daha sonra takım arkadaşlarıyla masa tenisi oynayan Arda, eğlenceli anlar yaşadı. Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havuz başında çalınan türkü ile birlikte halay çektikleri anlar ise beğeni topladı. Arda, düzenlenen etkinliğe katılanlarla birlikte toplu çekilen fotoğrafı ise 'Aile' notuyla paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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