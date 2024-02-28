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Ah Ancelotti ah! En sonunda Arda'yı futbola küstürdü

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine yeterli süre vermemesi nedeniyle yeni takımında umduğunu bulamadı. Yeteneklerini sergileyemeyen ve takımdaki diğer genç oyunculara kıyasla daha az süre alan Arda, oldukça mutsuz.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de beklenen süreyi alamayan Arda Güler'in takımda mutsuz olduğu ve bu nedenle performans düşüklüğü yaşadığı kaydedildi.

UMDUĞUNU BULAMADI

AS'ın haberine göre, İspanyol devine büyük umutlarla transfer olan Arda'nın, yeteneklerini sergileyemesinden dolayı takım içerisinde oldukça mutsuz olduğu belirtildi. Haberde, son oynanan Sevilla maçında oyuna gireceği anda Ancelotti'nin Arda Güler'i tekrardan yedek kulübesine oturtmasının, genç yıldızı hayli sinirlendirdiği kaydedildi.

Ah Ancelotti ah! En sonunda Arda'yı futbola küstürdü

HENÜZ SKOR KATKISI VEREMEDİ

Arda Güler'in bir diğer mutsuzluğunun sebebinin de takımdaki diğer genç oyunculara da kıyasla daha az süre bulması olduğu belirtildi. Bu sezon Real Madrid ile 5 maça çıkan Arda, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Ah Ancelotti ah! En sonunda Arda'yı futbola küstürdü

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Carlo Ancelotti Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Erkan Arslan:

Fenbevli Çocuk Doğuştan Sakatsa Madrid Neyapsın Aldılar Bikere Başlarına Belayı

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TT:

Sakatlıklar gelip geçici, önemli olan beyinde sıkıntı olmasın... Öyleleri var ki ne konuştuğunu bilir, ne yazdığını anlarsın...Allah o duruma düşürmesin...

yanıt14
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VATANSEVER:

arda balonu patladı. gümmmm

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yanıtYanıtla
Ne Demeli:

Gereğinden fazla özgüven iyi değildir.. Babası bu çocuğu yazık etti.. Henüz hazır değildi bu kadar büyük bir takımda oynamaya. yazık...

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