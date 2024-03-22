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İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak

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İspanya basını, Real Madrid'in yaz transfer döneminde Arda Güler'i takasta kullanarak flaş bir hamleye imza atacağını yazdı.

MADRİD CEPHESİ ELİNDEN HER ŞEYİ YAPACAK

Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki on numarası Florian Wirtz'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid cephesi elinden gelen her şeyi yapacak.

50 MİLYON EURO ARTI ARDA GÜLER

Dünya futbolunun en iyi genç oyuncusu olarak gösterilen Wirtz'i kadrosuna katmak için Bayer Leverkusen'e 50 milyon euro önerecek Real Madrid'in Arda Güler'i de bir sezonluğuna Alman ekibine kiralamayı teklif etmesi gündemde.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Real Madrid Leverkusen Arda Güler Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Bükücü:

Çocuk Real Madrid'e gitti para üstü olarak kullanıyorlar. Yazık etti kendine

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haksız mıyım:

arda reale gittiğinden beri benzer haberler yapıldı. ha bugün gitti ha yarın gidecek. ancolotti de aksine her seferinde ardanın realde çok uzun bir geleceği olacak diyor. belli olmaz tabi ama bir iki maç daha gol atar ya da kendini ispatlarsa arda, madridde kalır bence. taraftar, hasta çünkü çocuğa

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muhammet demirkapı:

Bu çocuğun bu kadar engellenmesi ve kullanılması normal değil. Temelinde Irkçılık veya dinle ilgili bir durum olabilir.

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Abdullah null:

Çocuğu bi kac mac vitrine çıkardılar maksat bakın arda realde nereden nereye geldi gibisinden ve çocuğu kiralıklarla kullanacakları kesin. Niye 5 yıllık sözleşme yaptılar sanıyorsunuz? Aynen bu haberdeki gibi büyük kulüplere kiralayıp kiralayıp daha üst düzey oyuncuları arda sayasinde realde toplamak. Bu yazıda burada kalsın bekleyin görün.

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Kutadgu Bilig:

şu cocugu ya oynatın ya salın da

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