Her gören aynı yorumu yapıyor! Arda Güler'in son hali gündem oldu: Ne yediriyorsunuz bu çocuğa?

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bu kez futboluyla değil sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

KAS YAPMAYA BAŞLADI

Arda Güler sezon başından beri beklediği forma şansını bir türlü alamadı. Oyunda olduğu kısa sürelerde harikalar yaratmasına rağmen Real Madrid'in patronu Ancelotti, Arda'ya yeterince süre tanımıyor. Başarılı oyuncu bu durumu çözebilmek için çareyi fiziksel gelişimde aradı.

"NE YEDİRİYORSUNUZ BU ÇOCUĞA ?"

Oynadığı futbolla ortalığı kasıp kavuran Arda, bu kez sosyal medyada "Tatil yok" notuyla yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Milli futbolcunun kaslı halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Arda'nın paylaşımının altına "Ne yediriyorsunuz bu çocuğa?" şeklinde yorum yaptı.

İşte Arda'nın gündem olan değişimi;