Galatasaray Luka Modric'i mi alacak? Modric geliyor mu?

Galatasaray, Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric'i transfer gündemine aldığı iddia edildi. Peki, Galatasaray Luka Modric'i mi alacak?

GALATASARAY LUKA MODRİC'İ Mİ ALACAK?

Galatasaray'ın transfer gündemine gelen isimlerden birinin de Real Madrid forması giyen Luka Modrıc olduğu konuşuluyor.

Zeki Uzundurukan, Transfer Plus Youtube kanalında Luka Modric gündemiyle ilgili bilgiler aktardı. "Luka Modric'in yaşına hiç bakmayın, Real Madrid efsanesi ve hala takır takır oynuyor. Galatasaray'ın bir ilgisi var. 38 yaşında ve sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, orta sahaya böyle bir beyin arıyor. Müthiş bir oyuncu. Bu sezon 29 maça çıkmış. Galatasaray'a gelirse büyük ses getirir ve ligimizde büyük iş yapar. Önemli bir transfer olur." ifadelerini kullandı.