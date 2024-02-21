Mbappe Barcelona'ya mı transfer olacak, neden Barcelona'ya gitti?

Mbappe Barcelona'ya mı transfer olacak? PSG'den ayrılacağı ve Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Barcelona'da görüldü. Peki, Mbappe Barcelona'ya mı transfer olacak, neden Barcelona'ya gitti? Detaylar!

MBAPPE BARCELONA'YA MI TRANSFER OLACAK?

Real Madrid'e imza atacağı konuşulan PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Barcelona'da görüldü. Futbolseverlerin Barcelona'ya transfer olduğunu zannettiği Fransız oyuncunun tatil nedeniyle İspanya'ya gittiği çok geçmeden ortaya çıktı.

MBAPPE NEDEN BARCELONA'YA GİTTİ?

Fransız devi PSG'den ayrılacağı ve Real Madrid'e transfer olacağı öne sürülen dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin Barcelona'da olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Futbolseverlerin Barcelona'ya transfer olduğunu zannettiği yıldız futbolcunun tatil nedeniyle Barcelona'ya gittiği çok geçmeden anlaşıldı. Mbappe'nin Real Madrid'e imza atacağı konuşuluyor.