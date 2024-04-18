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Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla mağlup ederek yarı finale yükseldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 9. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda Manchester City, beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. 76. dakikada Real Madrid savunmasının hatasında ceza sahası içinde Kevin de Bruyne topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle bitince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Real Madrid, penaltı atışları sonucunda Manchester City'yi 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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