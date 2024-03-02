Bavulunu bile topladı! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan fakat yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü istediği süreyi alamayan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

SEZON SONUNDA KİRALANABİLİR

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda'yı fiziksel olarak yeterli seviyeye gelmesi için daha fazla süre alacağı bir takıma kiralık olarak göndermek istediği kaydedildi.

MILAN, DEVREDE

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Arda'yı sezon sonunda forma giyip gelişebileceği bir takıma kiralık olarak göndermeye karar verdi. Haberde, Milan'ın daha önce Brahim Diaz transferinde olduğu gibi Arda'yı da kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.