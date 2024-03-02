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Bavulunu bile topladı! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor

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Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti'nin fazla forma şansı vermediği Arda'nın fiziksel olarak yeterli seviyeye gelmesi için sezon sonunda başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan fakat yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü istediği süreyi alamayan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

SEZON SONUNDA KİRALANABİLİR

Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Arda'yı fiziksel olarak yeterli seviyeye gelmesi için daha fazla süre alacağı bir takıma kiralık olarak göndermek istediği kaydedildi.

Bavulunu bile topladı! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor

MILAN, DEVREDE

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Arda'yı sezon sonunda forma giyip gelişebileceği bir takıma kiralık olarak göndermeye karar verdi. Haberde, Milan'ın daha önce Brahim Diaz transferinde olduğu gibi Arda'yı da kadrosuna katmayı hedeflediği öne sürüldü.

Bavulunu bile topladı! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Carlo Ancelotti Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (1)

kalp atisi:

Vay arkadaş ardayi tut tut sonra oynatma sonra başka takima gitsin gözum görmesin de yuh artik anceloti

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