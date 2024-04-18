Geçen sezon Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen Sevilla'ya Arda Güler'den olay yanıt

İspanyol devi Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in transfer gündemine dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ARDA'DAN SEVILLA'YA OLAY YANIT

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Sevilla, Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid Kulübü ve Arda Güler'in temsilcileri ile irtibata geçti. Ancak Arda, "sadece bir Şampiyonlar Ligi" takımına kiralanmayı kabul edeceğini söyledi ve Sevilla Kulübü'nün teklifini reddetti.

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Bu gelişme üzerine Sevilla, Arda Güler defterini şimdilik kapatmış oldu. Sevilla, sezon başında Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmadan önce de yıldız oyuncu ile ilgileniyordu.