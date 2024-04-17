Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında oynanacak olan maçın detayları açıklandı. 17 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak olan karşılaşma, CBC Sport ve Exxen kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç, Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maçın izlenme linki ve diğer detaylar hakkında bilgi arayışı devam ediyor.
17 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manchester City - Real Madrid maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Manchester City - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman?
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Manchester City ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 17 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak. Maçı izlemek isteyenler CBC Sport ve Exxen kanallarını kullanabilirler. Maç, Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda gerçekleşecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Real Madrid ile Manchester City 3-3 berabere kaldı. Arsenal ile Bayern Münih ise 2-2 berabere tamamlandı. Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maçta görev yapan ilk teknik direktör oldu.