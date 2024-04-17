Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City - Real Madrid maçı şifresiz mi?

17 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Manchester City - Real Madrid maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Manchester City - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Manchester City- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester City- Real Madrid maçı ne zaman?

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 17 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak. Maçı izlemek isteyenler CBC Sport ve Exxen kanallarını kullanabilirler. Maç, Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda gerçekleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Real Madrid ile Manchester City 3-3 berabere kaldı. Arsenal ile Bayern Münih ise 2-2 berabere tamamlandı. Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maçta görev yapan ilk teknik direktör oldu.