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Real Madrid Osasuna'yı 4-2 mağlup etti

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La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Milli futbolcu Arda Güler'in ise bir şutu direkten döndü.

La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler'in de bir şutu direkten döndü.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Esradio El Sadar'da Osasuna'nın konuğu oldu. Mücadelenin henüz 4. dakikasında Vinicius Junior'un golüyle eflatun-beyazlılar öne geçti. Hızlı cevap veren ev sahibi Osasuna ise 7. dakikada skoru yeniden eşitledi. Ancak hız kesmeyen Real Madrid, 18. dakikada Dani Carvajal'ın golüyle yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise Madrid ekibi 61'de Brahim Diaz ve 64'te Vinicius Junior'un skoru 4-1'e getirdi. Osasuna, 90+1'de bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Mücadelede başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Puanını 72'ye yükselten eflatun-beyazlılar, maç fazlasıyla Girona'nın 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Arda Güler, direğe takıldı

Milli futbolcu Arda Güler de maçın 85. dakikasında Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu. Bir önceki lig maçında Celta Vigo'ya karşı ağları sarsan Arda, bu müsabakada da gole çok yaklaştı. 90+4. dakikada orta sahadan etkili bir şut çıkaran genç futbolcunun şutu üst direkten döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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