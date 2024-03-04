Tepki gelince hemen sildi! Arda Güler, derbi sonrası yaptığıyla Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtti
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Galatasaraylı futbolcuların sosyal medya paylaşımlarını beğendi. Güler'in, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyeti ile ilgili paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada büyük yankı buldu. Kullanıcıların tepkisini alan Güler, daha sonra beğenilerini geri çekti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dün oynanan Beşiktaş-Galatsaray derbisinin ardından yaptığı hareketle adından söz ettirdi.
DERBİ PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ
Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.
TEPKİ ALINCA HEMEN GERİ ÇEKTİ
Genç yıldızın, maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi sosyal medyada kısa sürede gündem olup bazı kullanıcılardan tepki aldı. Tepkilere kayıtsız kalmayan Arda, paylaşımlardaki beğenilerini geri aldı.
İşte Arda'nın beğendiği o paylaşımlar;