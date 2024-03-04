Tepki gelince hemen sildi! Arda Güler, derbi sonrası yaptığıyla Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtti

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dün oynanan Beşiktaş-Galatsaray derbisinin ardından yaptığı hareketle adından söz ettirdi.

DERBİ PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.

TEPKİ ALINCA HEMEN GERİ ÇEKTİ

Genç yıldızın, maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi sosyal medyada kısa sürede gündem olup bazı kullanıcılardan tepki aldı. Tepkilere kayıtsız kalmayan Arda, paylaşımlardaki beğenilerini geri aldı.

İşte Arda'nın beğendiği o paylaşımlar;