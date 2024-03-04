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Tepki gelince hemen sildi! Arda Güler, derbi sonrası yaptığıyla Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtti

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından Galatasaraylı futbolcuların sosyal medya paylaşımlarını beğendi. Güler'in, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyeti ile ilgili paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada büyük yankı buldu. Kullanıcıların tepkisini alan Güler, daha sonra beğenilerini geri çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dün oynanan Beşiktaş-Galatsaray derbisinin ardından yaptığı hareketle adından söz ettirdi.

DERBİ PAYLAŞIMLARINI BEĞENDİ

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.

TEPKİ ALINCA HEMEN GERİ ÇEKTİ

Genç yıldızın, maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi sosyal medyada kısa sürede gündem olup bazı kullanıcılardan tepki aldı. Tepkilere kayıtsız kalmayan Arda, paylaşımlardaki beğenilerini geri aldı.

İşte Arda'nın beğendiği o paylaşımlar;

Tepki gelince hemen sildi! Arda Güler'den derbi sonuna damga vuran hareket

Tepki gelince hemen sildi! Arda Güler'den derbi sonuna damga vuran hareket

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Real Madrid Arda Güler Fenerbahçe Instagram Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Omer Yilmaz:

Arda'ya neden tepki gösterdiniz adam profesyonelce tebrik etmiş

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ercan gurbhetchi:

:)))) adam fBli bjk liler niye sinirleniyor? Sonra Gs, gerçekleri gösteren paylaşım yapınca sinirleniyorlar:))) FBJK :)

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Eymen Tunç:

Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olacak o paylaşımları beğenirsin kardeşim, bunlar tebrik edilecek bir camia değil.

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Cevap :

Kuyruk acınız geçmemiş görüldüğü üzere. :))

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SAMET TEMAS:

beğendiği paylaşımlar da çocuğun milli takımdan arkadaşları. ne var yani? bravo arda yanlış bir takımdan çıkmış olsan da geçmişi geçmişte bırakma zamanı. yoksa bu fbjk tayfası seni diplere çeker.

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Bükücü:

O çocuğun temiz kalpliliğinden kardeşim bu kadar da abartmayın her şeyi

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