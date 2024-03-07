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Manchester City Kopenhag'ı dağıttı, Real Madrid öldü öldü dirildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün gece oynanan 2 dev maça sahne oldu. Nefes kesen mücadelelerde Manchester City, Kopenhag'ı 3-1 yenerek, Real Madrid ise sahasında Leipzig ile 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün gece oynanan rövanş maçlarıyla devam etti.

CITY GÜLE OYNAYA TURLADI

Manchester City ile Kopenhag'ın karşı karşıya geldiği maçta City'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3'ncü dakikada Erling Haaland kaydetti. Kopenhag'ın tek golü 29. dakikada Muhammed Elyounoussi'den geldi. Bu skorla birlikte ilk maçı da 3-1 kazanan Manchester City, toplamda 6-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Manchester City Kopenhag'ı dağıttı, Real Madrid öldü öldü dirildi! İşte şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

REAL MADRİD ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Gecenin diğer maçında Real Madrid, sahasında Leipzig ile karşılaştı. Nefes kesen maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Real Madrid'in golü 65. dakikada Vinicius Junior'dan geldi. Leipzig, bu gole 3 dakika sonra Wilmos Orban'ın golüyle karşılık verdi. Alman ekibi tur için üst üste ataklar bulsa da Real Madrid kalecisi Lunin'i geçemedi ve mücadele bu skorla bitti. İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Manchester City Kopenhag'ı dağıttı, Real Madrid öldü öldü dirildi! İşte şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Netherill:

arda oynasaydı mutlaka asist ya da gol atardı.

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