Üye Girişi
Haberler

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsorluk anlaşması için düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Montella, Real Madrid'de çok az forma şansı bulan Arda Güler'in durumunu ve milli takımdaki geleceğini değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, resmi sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EURO 2024 hakkında konuşan Montella "Türkiye ve İtalya dost iki ülke. EURO24'e ulaşmak olmak beni çok mutlu ediyor. Avrupa'da başarılara imza atmak istiyoruz. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak." derken, Arda Güler'in geleceği hakkında da konuştu.

Montella, Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler'i ziyaret ettik. Evet, çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız."

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Arda Güler açıklaması: Çok az oynuyor

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Vincenzo Montella Arda Güler Spor Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Samsun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Samsun adayı İnci Aydın ve Hasan İlten kimdir? Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü? ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR? 2024 zekat nedir, kimlere verilmez? Brawl Stars bakım molası ne zaman bitecek? Brawl Stars bakım molası saat kaçta bitecek? 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI | Seçim anketi sonuçlarına göre kim önde? İmamoğlu mu Kurum mu? Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü?
500

Yorumlar (2)

Sebastian Szymanski:

Arda bu takıma yazılacak ilk 5 isimden biri.

10
7
yanıtYanıtla
serkan inan:

Realde idmana çıkan topcun olacak ve milli takıma çağırılmayacak. Olacak şey değil.

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title