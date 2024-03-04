Fenerbahçe'den sonra kariyerine Real Madrid'de devam eden milli oyuncumuz Arda Güler, Galatasaraylı futbolcuların derbi paylaşımlarını beğendi. Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek?

Sarı lacivertli taraftarların sevgilisi Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi. Arda Güler'in Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlardaki beğenilerini kaldırdı.

Arda Güler, 25 Şubat 2005 Ankara, Altındağ'da doğdu. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve "ikibuçukluk" lakabını aldı. Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.