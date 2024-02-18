Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir?

18 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Rayo Vallecano - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Rayo Vallecano- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano- Real Madrid maçı ne zaman?

RAYO VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano ile Real Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, 18 Şubat Pazar günü saat 16:00'da Madrid'de, Campo de Futbol de Vallecas Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu mücadele, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, S Sport'u Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde takip edebilirsiniz. Futbolseverler, Rayo Vallecano ile Real Madrid arasındaki bu önemli maçı izlemek için belirtilen kanalları kullanabilirler.