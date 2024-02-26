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Doğum gününde oyuna girmeye hazırlanan Arda'ya soğuk duş! Ancelotti'nin sözleri de skandal

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LaLiga lideri Real Madrid'in Sevilla'yı ağırladığı maçta Arda Güler büyük bir şanssızlık yaşadı. Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almak üzereyken Real Madrid gol atınca deneyimli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili kararından vazgeçti. Maç sonu konuyla ilgili bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok" dedi.

İspanya La Liga lideri Real Madrid, 26. hafta maçında Sevilla'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 81'de Luka Modric kaydetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda ise oyuna girmeye hazırlanırken son anda kulübeye geri döndü.

TALİHSİZ BİR AN YAŞADI

Karşılaşma 0-0 devam ettiği sırada Türk yıldızı oyuna almaya hazırlanan Carlo Ancelotti, Modric'in golü sonrası kararından vazgeçti. Doğum gününde talihsiz bir an yaşayan Arda Güler'e sosyal medyadan yoğun destek geldi.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK" DEDİ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

MAÇTA HAKEM SAKATLANDI

Öte yandan maçta orta hakem Diaz de Mera sakatlandı ve devam edemedi. Onun yerine mücadelenin 5. hakemi düdüğü devraldı.

REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Real Madrid, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sevilla ise Valencia beraberliğinden sonra bir maçı daha kazanamadı. Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 65'e çıkardı ve 8 puan farkla liderliğini sürdürdü. Sevilla ise 24 puanda kaldı. Real Ligin bir sonraki haftasında Valencia ile karşılaşacak. Sevilla ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Arda Güler Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

VATANSEVER:

Ancelottinin vardır bir bildiği. Bize laf düşmez.

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almırt:

Teknik drektörün stratejisini sorgulamak bize düşmez bu onun kendi kararı patron o ne isterse onu yapar.

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Bükücü:

Ancelotti: "Anlamazsada yapacak birşey yok" 19 yaşındaki çocuğa racon kesiyor erkek ya

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Fatih :

Ancelottiye en başlarda hak veriyordum, ama artık başka şeyler olduğunu düşünüyorum. "Arda bu kararımı anlayacaktır." cümleyi burada bıraksa sıkıntı olmazdı ama devam ettirip egoistlik yapması hoş olmadı.

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Selim Güler:

Ben olsam Ardanin yerinde kiralik olarak ispanya kulübünden birisine olursa barcelonaya giderdim orada kendimi gösterirdim mukavelesi bitince ceker giderdim.Bir baskan bu antrenöre sorar neden oynatmiyorsun diye?öyle ya o kadar para verdi,birde o kadar real icin önemi olmayan maclarda bile oynatmadi .Bu Adam art niyetli benden söylemesi Arda

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Eko cCc:

Çok erken gittin çoook. Ya da Real yerine bir alman kulubüne gitseydin önce, sonra Real Meal. Pişmiş olur, banko oynardın veya daha fazla süre alırdın. Birilerinin oyununa geldin sanki.

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