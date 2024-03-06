Herkes Arda Güler zannetti! Yorumlar bomba
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e benzerliği ile dikkat çeken bir garsonun o anları sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, birbirinden komik yorumlarda bulundu.
Bir restoranda çalışan garsonun, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e olan benzerliği sosyal medyada viral oldu.
ARDA GÜLER'E BENZERLİĞİ VİRAL OLDU
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, restoranda masayı silerken görüntülenen garsonun Arda Güler'e olan aşırı benzerliği dikkat çekti. Kullanıcılardan yoğun ilgi gören o görüntülere biribirinden komik binlerce yorum yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları;