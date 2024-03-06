Herkes Arda Güler zannetti! Yorumlar bomba

Bir restoranda çalışan garsonun, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e olan benzerliği sosyal medyada viral oldu.

ARDA GÜLER'E BENZERLİĞİ VİRAL OLDU

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, restoranda masayı silerken görüntülenen garsonun Arda Güler'e olan aşırı benzerliği dikkat çekti. Kullanıcılardan yoğun ilgi gören o görüntülere biribirinden komik binlerce yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları;