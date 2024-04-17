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Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor?

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Bu akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı yayın ile izlemek isteyenler Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri merak ediyor. Manchester City Real Madrid maçının nereden izlenebileceği ve yayınlayan kanal belli oldu. Peki, Manchester City Real Madrid ŞL maçını hangi kanal veriyor?

Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Bu akşam Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı yayın ile izlemek isteyenler Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren yabancı kanallar hangileri merak ediyor. Manchester City Real Madrid maçının nereden izlenebileceği ve yayınlayan kanal belli oldu. Peki, Manchester City Real Madrid ŞL maçını hangi kanal veriyor? İşte detaylar...

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Manchester City Real Madrid maçını sadece EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. EXXEN'den Manchester City Real Madrid maçını şifresiz olarak izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcı olmanız gerekmektedir.

EXXEN resmi internet sitesi üzerinden EXXEN Spor üyeliği oluşturarak bu akşam oynanacak olan Manchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

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MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Manchester City Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, TV8'DE VAR MI?

Manchester City Real Madrid maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Maç, TV8'de yayınlanmayacak ancak özet maçın hemen ardından TV8'den izlenebilecek.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City Real Madrid maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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