Üye Girişi
Haberler

Arda'nın antrenmanını izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bir muhabir, Real Madrid'in antrenman videosunu paylaştı. Antrenmanda Arda Güler'in fırtına gibi oynadığını gören futbolseverler, takımın teknik direktörü Ancelotti'ye, "Bu çocuğu nasıl ilk 11'de oynatmazsın?" şeklinde sorular sordu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler'in takım antrenmanında fırtına gibi oynadığı görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

YAPTIKLARINA KİMSE İNANAMADI

Paylaşılan videoda harikalar yarattığı gürülen milli futbolcumuz Arda'nın attığı gollerin yanı sıra çalımları ve güçlü görüntüsü futbolseverlerden tam not aldı.

"NASIL İLK 11'DE OYNATMAZSIN"

Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin fazla forma şansı vermediği yıldız futbolcunun o anları kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Arda Güler hayranlarından sosyal medyada Ancelotti'ye, "Bu çocuğu nasıl ilk 11'de oynatmazsın Ancelotti?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Carlo Ancelotti Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir? DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir? DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir? DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir? DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir? DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir? DEM Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir? DEM Parti Antalya Kemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir? DEM Parti Antalya Kaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kaş adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Elmalı adayı Abdullah Keser kimdir? DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir?
500

Yorumlar (2)

Erdal Atabey:

Yav aklınız bi kessin artık adamların piyasa değeri 60 milyon 80 milyon 40 milyon euro olan adamları var sizce bunlar varken oynatırmı ardayı

1
9
yanıtYanıtla
hic33:

Bu adam Terim'den beri tavırlı. Ondan Arda'yı zor oynatır.

4
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title