Arda'nın antrenmanını izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler'in takım antrenmanında fırtına gibi oynadığı görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

YAPTIKLARINA KİMSE İNANAMADI

Paylaşılan videoda harikalar yarattığı gürülen milli futbolcumuz Arda'nın attığı gollerin yanı sıra çalımları ve güçlü görüntüsü futbolseverlerden tam not aldı.

"NASIL İLK 11'DE OYNATMAZSIN"

Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin fazla forma şansı vermediği yıldız futbolcunun o anları kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Arda Güler hayranlarından sosyal medyada Ancelotti'ye, "Bu çocuğu nasıl ilk 11'de oynatmazsın Ancelotti?" şeklinde yorumlar yapıldı.