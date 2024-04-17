Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Manchester City Real Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manchester City Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Manchester City Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Manchester City Real Madrid maç özeti haberimizde...

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE

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MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI ÖZETİ

Manchester City Real Madrid maç özetini maçın ardından EXXE kanalından izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Manchester City Real Madrid maçı 1-0'lık Real Madrid üstünlüğü ile devam ediyor.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMANDI?

Manchester City Real Madrid maçı 17 Nisan 2024 günü oynandı.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Manchester City Real Madrid maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.