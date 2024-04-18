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Dev maç nefes kesti! Manchester City'i penaltılarla eleyen Real Madrid, son yarı final biletini aldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "erken final" olarak nitelendirilen Manchester City-Real Madrid arasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşması nefesleri kesti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan dev maçta seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Real Madrid, son yarı final biletinin sahibi oldu. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyon Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Nefes kesen maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Madrid temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalist oldu.

PERDEYİ RODRYGO AÇTI

Dev karşılaşma hızlı başladı. Konuk takım Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamladı.

Dev maç nefes kesti! Manchester City'i penaltılarla eleyen Real Madrid, son yarı final biletini aldı

DE BRUYNE CİTY'E HAYAT VERDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da birçok gol pozisyonu buldu. Zorlu maçta son bölüme girilirken sahneye Kevin De Bruyne çıktı. Yıldız futbolcu, 73. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve takımına hayat verdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

Dev maç nefes kesti! Manchester City'i penaltılarla eleyen Real Madrid, son yarı final biletini aldı

UZATMALARDA GOL YOK

Uzatma dakikalarında hem Manchester City hem de Real Madrid futbolcularının yorgunlukları net bir şekilde göze çarptı. Yakaladığı fırsatları değerlendirmedi ve son yarı finalist penaltı atışları sonucunda belli oldu.

YARI FİNALİSTİ PENALTILAR BELİRLEDİ

120 dakikası 1-1 beraberlikle tamamlanan dev maçta yarı finalisti penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibini 4-3 ile geçen Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran son takım oldu.

Dev maç nefes kesti! Manchester City'i penaltılarla eleyen Real Madrid, son yarı final biletini aldı

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final müsabakaları 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacak. "Devler Ligi"nde final maçı ise 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak. Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi Arsenal'i eleyen Bayern Münih oldu. Yarı finaldeki diğer maçta ise Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Ömer Akcan:

Ertem Şener 120 dk işkence etti bize.Sanki başka adam yok koca memlekette.

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