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Gol olsa yıllarca konuşulurdu! Arda Güler'den inanılmaz şut

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Real Madrid, Osasuna'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Real Madrid'de Arda Güler, 85. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun son anlarda orta sahadan attığı bir şut, direkten döndü.

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu. Estadio El Sadar'daki maçı Real Madrid 4-2'lik skorla kazandı. Mücadeleye milli yıldızımız Arda Güler damga vurdu.

REAL RAHAT KAZANDI

Maça iyi başlayan Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior ile öne geçti. Osasuna, bu gole 7'de Ante Budimir ile cevap verdi. Real Madrid, 18'de Dani Carvajal'in attığı golle ilk devreyi 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Real Madrid, 61'de Brahim Diaz ve 64'te Vinicius Junior'un attığı gollerle durumu 4-1'e getirdi. Osasuna'da Iker Munoz, 90+1'de attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

ARDA, ORTA SAHADAN ATIYORDU

Mücadeleye damga vuran an ise Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler oldu. Arda, 85. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, son anlarda orta sahadan şansını denedi. Arda Güler'in bu şutu direkten geri döndü.

İşte Arda'nın o şutu;

Gol olsa yıllarca konuşulurdu! Arda Güler'den inanılmaz şut

Gol olsa yıllarca konuşulurdu! Arda Güler'den inanılmaz şut

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler Futbol Spor Haberler

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