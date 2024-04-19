Mesut Özil'den El Clasico öncesi Barcelona'ya sert eleştiriler: Hakemlerden şikayet etmeyi bırakın, kendinize bakın

MARCA ile özel bir röportaj yapan eski Real Madrid oyuncusu ve kulüp ikonu Mesut Özil, Pazar günkü El Clasico öncesinde Barcelona'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Real Madrid, Pazar günü Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı ağırlayacak ve Blaugrana'nın mağlubiyeti, başkent kulübünün yeni La Liga şampiyonu olarak taç giymesini neredeyse kesinleştirecek.

Röportajda Mesut Özil, El Clasico rekabetinin artık eskisi kadar çekişmeli olmadığını, çünkü Barcelona'nın son zamanlarda düşüş yaşadığını belirtti.

"O zamanlar dünya futbolunun en önemli maçıydı. Ne yazık ki, o dönemde Pep'in Barça'sı belki de tarihin en iyi Barça'sıydı. Bugünkü Barça'dan kesinlikle farklı, başka bir seviyedeydi," dedi.

"Şu anda dünya çapında ilgi, Liverpool-Manchester City gibi maçlara veya diğer Premier Lig düellolarına daha çok odaklanmış durumda. Burada, Clasico'nun öneminin azaldığını düşünüyorum ve bu üzücü."

"Ancak bu Real Madrid'in suçu değil, çünkü onlar kuşkusuz dünyanın en iyi takımlarından biri. Sorun Barça'da, potansiyellerini kaybettiler," diye ekledi Özil.

Pazar günkü Clasico'yu değerlendirirken, Özil, Real Madrid'in favori olduğunu belirtti ve ardından Barcelona'nın sürekli hakemler hakkında şikayet etmek yerine kendilerine bakmaları gerektiğini, Xavi ve Joan Laporta'nın geçmişte yaptığı açıklamalara atıfta bulundu.

"Barcelona mücadele ediyor, deniyorlar. Tüm pozisyonlarda iyi oyuncuları var, ancak bu sezon çok fazla sakatlık yaşadılar ve belki de hatalarına ve kendilerine daha fazla bakmalı, sürekli hakemler hakkında şikayet etmeyi bırakmalılar," şeklinde konuştu.

Eski Alman millî oyuncusu, Pep Guardiola'nın Barcelona'sı ile Jose Mourinho'nun Real Madrid'i arasındaki rekabetin futbolun zirvesi olduğunu belirterek, "Evet derim. Hatta bugün bile birçok taraftar o dönemi, futbolun zirvesini özlüyor," dedi.