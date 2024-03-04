2 yıllık imza atacak! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin fazla forma şansı vermediği Arda Güler'i İtalyan devi Milan kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devi de Arda'nın fiziksel olarak yeterli seviyeye gelmesi için bu teklife sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı konuşuluyor.
İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız futbolcu Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
MILAN'A İMZA ATACAK
Marca'da yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin takımında fazla şansı bulamayan ve performansını tam gösteremeyen yıldız futbolcu, Milan'a kiralık olarak gönderilecek. Arda, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
ANLAŞMA YAKIN
Önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle Milan'da kiralık olarak top koşturacak Arda Güler'in bu olaya ikna edildiği ifade ediliyor.