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2 yıllık imza atacak! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi

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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin fazla forma şansı vermediği Arda Güler'i İtalyan devi Milan kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devi de Arda'nın fiziksel olarak yeterli seviyeye gelmesi için bu teklife sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı konuşuluyor.

İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız futbolcu Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

MILAN'A İMZA ATACAK

Marca'da yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin takımında fazla şansı bulamayan ve performansını tam gösteremeyen yıldız futbolcu, Milan'a kiralık olarak gönderilecek. Arda, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

ANLAŞMA YAKIN

Önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle Milan'da kiralık olarak top koşturacak Arda Güler'in bu olaya ikna edildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler Fenerbahçe Milan Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Eymen Tunç:

Barcelonayı seçip 1 yıl kiralık Fenerbahçede kalaydın kraldın. Şimdi düşün nasıl bir yanlış yaptığını.

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Yorumcu Davut :

adam milanda oynayacak kim napsın fb yi.

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nnnnn:

Bu ancelotti ne adi bir adammış. Şu çocuğa yaptıklarını Allah sorsun ondan. Ben Bjk liyim ama bu çocuk iyi cocuk iyi oynar çok ta istedi. Türk düşmanı bu adam belliki parlamasını istemiyorlar.

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Bu Ancelotti, İstanbul da 3-0 dan Şampiyonlar Ligi kupasını Liverpool a verince daha kendine gelemedi :D

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