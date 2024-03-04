2 yıllık imza atacak! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi

İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği yıldız futbolcu Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

MILAN'A İMZA ATACAK

Marca'da yer alan habere göre, Carlo Ancelotti'nin takımında fazla şansı bulamayan ve performansını tam gösteremeyen yıldız futbolcu, Milan'a kiralık olarak gönderilecek. Arda, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

ANLAŞMA YAKIN

Önümüzdeki sezon yüksek ihtimalle Milan'da kiralık olarak top koşturacak Arda Güler'in bu olaya ikna edildiği ifade ediliyor.