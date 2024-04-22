Üye Girişi
Haberler

Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, El Clasico'da Barcelona karşı alınan galibiyeti mangal partisiyle kutladı. Ailesiyle birlikte takım arkadaşları Brahim Diaz ve Federico Valverde'yi evinde ağırladı. Eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşılan yıldızların halay çekerken zorlandığı görümtüler büyük ilgi gördü.

Real Madrid, El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Madrid ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, dev zaferi takım arkadaşları Brahim Diaz ve Federico Valverde ile kutladı. Arda, Real Madridli yıldızları evinde ağırladı.

Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti

MANGAL YAPTILAR, HALAY ÇEKTİLER

Arda Güler, takım arkadaşlarına Türk misafirperverliğini gösterdi.19 yaşındaki futbolcu, ailesi ve Real Madrid'li oyuncular Brahim Diaz ve Fede Valverde ile yaptıkları mangal keyfinin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Madridli yıldızların halay çekerken zorlandıkları görüntüler ise büyük beğeni topladı.

Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler El Clasico Barcelona Madrid Yaşam Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi?
500

Yorumlar (1)

Köfteci Jardel:

Seneye takımdan gönderilince hoş bir anı olarak kalır bu yaptığın.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title