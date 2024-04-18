Servet değerinde tazminat kazandı! Arabistan'da paraya para demeyen Ronaldo'dan eski takımına ağır darbe

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, eski takımı Juventus'a geriye dönük ücret anlaşmazlığını nedeniyle dava açmıştı. Ronaldo, İtalyan ekibine karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Dava sonucunda Juventus, eski futbolcusuna servet değerinde bir tazminat ödemek zorunda kaldı.

RONALDO'YA 10 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Cristiano Ronaldo, Juventus'a ücret anlaşmazlığı nedeniyle açtığı davayı kazandı. 39 yaşındaki futbolcu 10 milyon euro Tazminat kazandı. Juventus ayrıca Ronaldo'ya 10 milyon euronun haricinde faiz ödemesi de yapacak.

JUVENTUS KARİYERİ

İspanyol ekibi Real Madrid'de geçirdiği başarılı yılların ardından 2018'de İtalyan devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 2018-2021 yılları arasında giydiği siyah-beyazlı formayla 134 maçta çıktı. Ronaldo, bu karşılaşmalarda 101 gol atarken 22 de asist yaptı.