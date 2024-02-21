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Ne City, ne PSG, ne de Real Madrid! 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım Erzurumspor

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TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor, son 6 maçında kalesini gole kapatarak 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım oldu.

TFF 1'inci Lig'de kalesini son 6 maçtır gole kapatan Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım olmayı başardı.

ZİRVEDE ERZURUMSPOR VAR

TFF 1. Lig'de son olarak 17'nci haftada deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 yenilen Erzurumspor, sonrasında oynadığı 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, "2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım Erzurumspor. Bu kolay bir şey değil. Bu gurur duyulacak bir başarı. İnşallah sürdürmeye çalışacağız" dedi.

Ne City, ne PSG, ne de Real Madrid! 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım Erzurumspor

6 MAÇTIR GOL YEMİYORLAR

1'inci Lig'de geride kalan 23 haftada rakip filelere 23 gol gönderen Erzurumspor, kalesinde ise sadece 20 gol gördü. Ligin 17'nci haftasında Eyüpspor'a 3-0 yenilen mavi-beyazlı takım, bu maçtan sonra 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (4)

uğur baş:

Ne kadar komik haber avrupa takımlarıyla erzurum un mac yaptığı takımlar aynımı

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Fahri Doğan:

halal olsun dayıogli

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Sinan KAYA:

Mali açıdan çok zorluklar yaşıyoruz, oyuncu derinliği yok ve transfer tahtamızın da kapalı olmasına rağmen hedef kümede kalmak değil #playoff

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Erkan Arslan:

Hele Bi Yine Süper Lige Ciksin Ne Arkasi Nede önü Kalir Dadaslara BUUUUMMMM BUUUUUMMMM iCARDi SAAPLAMALARI

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