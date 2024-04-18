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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu, tahminleriyle viral olan köpek finalistleri açıkladı

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Çeyrek final tahminleriyle viral olan köpeğin yarı final ve final hakkındaki tahminleri de dikkat çekti. Köpeğin tahminine göre, Real Madrid Bayern Münih'i, PSG de Dortmund'u eleyerek finale çıkacak. Köpeğin tahminlerine göre finalde Real Madrid, PSG'yi yenerek şampiyon olacak.

Devlerin arenası Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller tamamlandı. Kupaya 3 maç uzaklıkta olan 4 takım yarı finalde mücadele edecek. Eşleşmelere göre Real Madrid Bayern Münih'le , Borussia Dortmund ise PSG ile karşılaşacak.

YARI FİNALE ÇIKAN TAKIMLARIN HEPSİNİ BİLDİ

Devler liginin finaline yaklaşırken çeyrek finalde turu geçecek takımları bilen köpeğin videosu viral oldu. Basket atarak çeyrek final eşleşmelerinin hepsini doğru bilen sevimli köpek, yarı final ve final hakkında da tahminini yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu, tahminleriyle viral olan köpek finalistleri açıkladı

TAHMİNE GÖRE ŞAMPİYON, REAL MADRİD

Köpeğin tahminine göre yarı finalde Real Madrid, Alman ekibi Bayern Münih'i eleyip adını finale yazdıracak. Köpeğe göre diğer finalistse yine Alman ekibi Dortmund'u eleyen PSG olacak. Köpeğin seçimine göre devler ligi finali Real Madrid ve PSG arasında oynanacak. Eğer tahminler çeyrek final eşleşmelerindeki gibi doğru çıkarsa bu kupaya en çok sahip olan Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu, tahminleriyle viral olan köpek finalistleri açıkladı

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Kaynak: Haberler.com / Spor

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