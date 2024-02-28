Üye Girişi
Haberler

THY Euroleague'de 27. hafta maçları yarın başlıyor

Güncelleme:

THY Euroleague'de verilen aranın ardından 27. hafta maçları yarın oynanacak. Efes, Partizan ile deplasmanda karşılaşacakken, Fenerbahçe evinde Baskonia'yı ağırlayacak. Panathinaikos ise Real Madrid'e konuk olacak.

THY Euroleague'de 27. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de verilen aranın ardından heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Bu hafta maçlar yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak. Efes deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacakken, Fenerbahçe de evinde İspanyol temsilcisi Baskonia ile mücadele edecek. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.

THY Euroleague'de 27. hafta programı şöyle:

Yarın

22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

22.30 Partizan - A. Efes

22.30 Virtus Bologna - Valencia Basket

22.45 Real Madrid - Panathinaikos

1 Mart Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 Asvel - Olimpia Milano

22.30 Barcelona - Monaco

22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Panathinaikos Real Madrid Fenerbahçe Baskonia Efes Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! ARA TATİL UZATILDI MI? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili mi? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili iddiaları doğru mu? Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli? Bugün halka arz var mı? 28 Şubat bugün hangi halka arzlar var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title