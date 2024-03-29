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Dünya devi gözünü kararttı! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi

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Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de yaşadığı sakatlıkların ardından sahalara dönen ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini alan Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BAYERN MÜNİH DEVREDE

İspanyol basınındaki haberlere göre; Alman ekibi Bayern Münih, Arda için harekete geçti. Alman devinin, genç yıldız arayışında olduğu belirtilen haberde, bu isimlerden birinin de Arda Güler olduğu ifade edildi.

Dünya devi gözünü kararttı! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi

TEKLİF YAPACAKLAR

Bayern Münih yetkililerinin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile iyi ilişkilerde bulunduğu, Alman yetkililerinin Arda Güler için sürpriz bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

Dünya devi gözünü kararttı! Arda Güler'in yeni takımı belli gibi

1 GOL ATTI

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, İspanyol deviyle 7 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Bayern Münih Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (5)

haksız mıyım:

bir özlem tok haberi, iki Arda başka takıma gidiyor haberi yapmak zorunlu mu? arda bir yere gitmiyor. real de güzel bir geleceği olacak inşallah.

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Suleyman Selvi:

Adamlar satıp karına bakacak bence ucuz gitti al sat yapiyorlar

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Bükücü:

Real Madrid'den gidecek diyorlar diyorlar diyorlar yine Real Madrid'de kalıyor. Sonuç değişmiyor

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Süleyman Koç:

süper yedek

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Mustafa Özer:

Yakandan kım ölmüş ki bu haberi yapanların Ya. Gıt işine bak sen

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