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Fenerbahçe, Real Madrid'e konuk olacak

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THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk olacak. Real Madrid lider durumda bulunurken, Fenerbahçe ise 7. sırada yer alıyor.

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk olacak.

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 22.45'te deplasmanda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Ligde Madrid oynadığı 27 maçta 22 galibiyet, 5 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 16 galibiyet, 11 beraberlikle 7. sırada yer alıyor.

35. randevu

Real Madrid ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte 35. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Madrid 23 kez kazanırken, sarı-lacivertliler de 11 kez parkeden galip ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleden Fenerbahçe

100-99'luk skorla galip ayrıldı.

İstatistiklerle iki takım

Eurolaegue'de bu sezon Real Madrid 88.9 sayı, 36.4 ribaund ve 21.0 asist ortalaması yakaladı. Fenerbahçe ise 83.7 sayı, 33.0 ribaund ve 18.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Madrid'de Dzanan Musa 13.7 sayı ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe'de de Scottie Wilbekin 13.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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