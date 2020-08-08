Mardin'de çalıntı elektronik cihazları satın alan aile yakalandı MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çalıntı elektronik cihazları satın alan aynı aileden 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çalıntı elektronik cihazları satın alan aynı aileden 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesinde farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından polis, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da çalıntı 37 cep telefon, 4 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar ile fotoğraf makinelerinin M.T. isimli şüpheliye satıldığını saptadı. Polis, şüpheliyi yakalamak için bu sabah 5 ayrı adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskında M.T. ile suça yardım eden dini nikahlı eşi S.Ç. ve kardeşi Ş.T. gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları belirlenen çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Kaynak: DHA