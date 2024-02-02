Mardin'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 27 FM 332 ve 34 DMV 695 plakalı otomobiller, Kızıltepe-Viranşehir kara yolu Sürekli Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi
Kazada, otomobillerde bulunan M.Ç. (23), M.N.K. (28) ve Ö.O. (25) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.