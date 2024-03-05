Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Ağır Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan Mehmet Sıddık Y. ağır yaralandı.

Olay, ilçe merkezindeki Arıklı Mahallesi'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik direğine çıkan Mehmet Sıddık Y. (65) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Sıddık Y., yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN