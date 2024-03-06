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Mardin'de Anne ve Görme Engelli Çocukları 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne ve görme engelli 2 çocuğunun 6. kattan düşerek hayatını kaybettiği, 1 çocuğunun ise ağır yaralandığı olayda tanık olan İsmet Ketboğa, yaşananları anlattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6'ncı kattan düşen anne ve görme engelli 1 çocuğunun hayatını kaybettiği, 1 çocuğunun ağır yaralandığı olaya tanık olan İsmet Ketboğa, yerde kadın ve çocukları görünce hemen ambulansı aradıklarını söyledi.

Kızıltepe ilçesinde anne ve iki çocuğunun 6'ncı kattan düştüğü olaya tanık olan İsmet Ketboğa, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaşananları anlattı. Ketboğa, yoldan geçerken bir vatandaşın bağırdığını gördüğünü söyleyerek, "Olay yerine gittik, bir kadın ve iki çocuğu yerde bulduk. 112 ambulansı aradık. Sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptılar. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kızıltepe'de çok talihsiz bir olay yaşandı. Çocukların görme engelli olduklarını anladık. Edindiğimiz bilgilere göre ilk çocuğu düştükten sonra ikinci çocuğu ile birlikte arkasından düşmüş. Allah rahmet eylesin, yaralı çocuğumuza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde anne Semire Aktürk (33), çocukları Havvas Roni Aktürk (5) ve S.A. (6), kaldıkları binanın 6'ncı katından düşerek ağır yaralanmıştı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edilmişti. Anne ve Havvas Roni Aktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Mardin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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