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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kavga: 1 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi boynuna soda şişesinin vurulmasıyla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi boynuna soda şişesinin vurulmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 1 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Mardin Kavga Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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