Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kavga: 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi boynuna soda şişesinin vurulmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 1 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN