Mardin'de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şükrullah Abdulsametoğlu otomobiliyle seyir halindeyken yanına yaklaşan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şükrullah Abdulsametoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine mermiler isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükrullah Abdulsametoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Abdulsametoğlu'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN