Mardin'de Husumetli İki Aile Arasında Kavga: 11 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Etkinlik ve Kumlu köyünde ikamet eden, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma köyde giriş çıkışları kontrol altına aldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN