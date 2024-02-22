Mardin'de biyolojik atık su arıtma tesisi tarıma katkı sağlıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü tarafından Kızıltepe ilçesinde yaptırılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde arıtılan su tarıma kazandırılıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü'nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) desteğiyle yaptırdığı 75 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu Kızıltepe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, çevreye ve tarıma katkı sağlamaya devam ediyor.

400 bin nüfusa hizmet veren ve günlük 64 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip olan tesiste, Kızıltepe ilçesinde oluşan atık suların tamamı, Artuklu ilçesinde oluşan atık suların yüzde 70'i arıtılarak halk sağlığı ve çevre korunurken katı madde içeren çamurun tarımda kullanılması ve üretilen elektrikle de ekonomiye önemli destek sunuluyor.

Tesiste, 20 Aralık 2017-20 Ocak 2024 tarihileri arasında 109 milyon 861 bin 408 metreküp atık su arıtılarak tarıma kazandırıldı.

Biyogaz ile günlük ortalama 4 bin kilovat elektrik üretimin gerçekleştirildiği tesiste, üretilen enerji ile tesisin enerji giderinin yaklaşık yüzde 60'ı karşılanıyor.

Arıtılan atık sulardan günlük olarak yaklaşık 20 ton çamurun elde edildiği tesiste, yüzde 90 katı madde içeren 30 bin ton arıtma çamuru tarımda gübre olarak kullanıldı. Ayrıca, 82 bin 825 ton yüzde 25 katı madde içeren çamur bertaraf edildi.