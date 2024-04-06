Mardin'de tır ile halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe çevre yolu üzeri Şenyurt köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen tır ile aynı istikamete doğru seyir halinde olan plakası belirlenemeyen halk otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN