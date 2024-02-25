Mardinspor'un eski futbolcusu maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Mardinspor'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy (59), Kızıltepe İlçe Stadı'nda eski takım arkadaşları ile maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Kızıltepe İlçe Stadı'nda eski futbolcu arkadaşları ve masterlerden oluşan takımda oynayan Metin Can Yücesoy, maç esnasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Takım arkadaşları Yücesoy'a anında müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yücesoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yücesoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. - MARDİN